Fiaccola nei cruciverba: la soluzione è Teda

TEDA

Curiosità e Significato di Teda

Hai risolto il cruciverba con Teda? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Teda.

Perché la soluzione è Teda? Fiaccola è una parola italiana che indica una torcia o un’asta accesa, simbolo di speranza, guida e illuminazione. Viene spesso usata in contesti simbolici o cerimoniali per rappresentare il trasmettere di valori o ideali da una generazione all’altra. La soluzione TEDA si inserisce in questo contesto come un esempio di acronimo o codice collegato a queste parole.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I componenti della staffetta che recano la fiaccola olimpicaL antica fiaccola nuzialeAntica fiaccola nuzialeFiaccola da cerimoniaFiaccola nuziale

Come si scrive la soluzione Teda

T Torino

E Empoli

D Domodossola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A R N P A G I T I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PARTIGIANI" PARTIGIANI

