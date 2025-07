È più elevato della platea nei cruciverba: la soluzione è Palco

PALCO

Curiosità e Significato di Palco

La soluzione Palco di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Palco per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Palco? Il termine palco si riferisce alla struttura elevata che si trova di fronte a un pubblico, come in un teatro o un concerto. È più alto rispetto alla platea, ovvero l'area dove si siede il pubblico, e permette all’artista di essere visto e ascoltato meglio. In sintesi, il palco è il punto centrale dell’attenzione, elevato e distintivo rispetto alla platea sottostante.

Come si scrive la soluzione Palco

Se ti sei imbattuto nella definizione "È più elevato della platea", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

L Livorno

C Como

O Otranto

