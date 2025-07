Dà dolorose punture nei cruciverba: la soluzione è Spina

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Dà dolorose punture' è 'Spina'.

SPINA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Spina, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Spina? Una spina è un elemento appuntito, come quello di una pianta o di un oggetto, che può provocare dolore se si punge la pelle. È anche usata per indicare qualcosa di fastidioso o doloroso, come le punture di una pianta spinosa. La parola richiama quindi un'idea di fastidio e dolore, perfettamente in linea con l'immagine di una fastidiosa puntura.

Hai trovato la definizione "Dà dolorose punture" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

P Padova

I Imola

N Napoli

A Ancona

