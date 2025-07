Come un odore acre... e aguzzo nei cruciverba: la soluzione è Pungente

PUNGENTE

Curiosità e Significato di Pungente

Perché la soluzione è Pungente? Il termine pungente descrive qualcosa che provoca una sensazione acuta e fastidiosa, come un odore forte e sgradevole o un dolore leggero ma persistente. È spesso usato per indicare sensazioni che colpiscono i sensi in modo deciso, come un profumo intenso o un'irritazione cutanea. In definitiva, pungente si riferisce a ciò che si percepisce con forza e può causare disagio o attenzione immediata.

Come si scrive la soluzione Pungente

P Padova

U Udine

N Napoli

G Genova

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

