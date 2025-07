Che sono in grado di percepire nei cruciverba: la soluzione è Sensibili

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Che sono in grado di percepire' è 'Sensibili'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SENSIBILI

Curiosità e Significato di Sensibili

Hai risolto il cruciverba con Sensibili? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Sensibili.

Perché la soluzione è Sensibili? Sensibili indica chi è in grado di percepire con maggiore intensità emozioni, stimoli o sensazioni provenienti dall'ambiente. Questa qualità può riguardare i sentimenti, la musica, l'arte o anche le sensazioni fisiche, rendendo una persona più ricettiva e attenta a ciò che la circonda. Essere sensibili significa avere un cuore aperto e una grande capacità di percezione, fondamentale per vivere profondamente ogni esperienza.

Come si scrive la soluzione Sensibili

Se "Che sono in grado di percepire" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

E Empoli

N Napoli

S Savona

I Imola

B Bologna

I Imola

L Livorno

I Imola

