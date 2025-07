Ce ne sono cinque a statuto speciale nei cruciverba: la soluzione è Regioni

Home / Soluzioni Cruciverba / Ce ne sono cinque a statuto speciale

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ce ne sono cinque a statuto speciale' è 'Regioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

REGIONI

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Regioni, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Regioni? Le regioni sono le principali suddivisioni amministrative del nostro Paese, ciascuna con proprie competenze e autonomie. In Italia, alcune hanno uno statuto speciale, cioè un diverso livello di autonomia rispetto alle altre, come Sardegna e Sicilia. Queste cinque regioni speciali godono di particolari prerogative per tutelare le caratteristiche locali e culturali. Sono un esempio di come il territorio possa essere organizzato per rispondere alle esigenze di specifiche comunità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Ce ne sono di depresseCe ne sono molte in Piazza San PietroUnità di lunghezza: ce ne sono mille miliardi in un mmCe ne sono tre nel marchio YamahaCe ne sono tanti a Paestum ma anche ad Agropoli

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Ce ne sono cinque a statuto speciale" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

R Roma

E Empoli

G Genova

I Imola

O Otranto

N Napoli

I Imola

I U S A À G L E T T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GESTUALITÀ" GESTUALITÀ

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.