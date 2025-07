Assordante chiasso nei cruciverba: la soluzione è Cagnara

CAGNARA

Curiosità e Significato di Cagnara

La parola Cagnara è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cagnara.

Perché la soluzione è Cagnara? Cagnara indica un grande rumore, confusione o discussione vivace, spesso fastidiosa e molesta. È usata per descrivere situazioni di caos collettivo o dispute animate, come un chiasso assordante che attira l'attenzione di tutti. Quando il rumore diventa insopportabile e si fa fatica a concentrarsi, si può parlare di una vera e propria cagnara. In sostanza, rappresenta il trambusto rumoroso tipico di episodi di alterco o confusione.

Come si scrive la soluzione Cagnara

Non riesci a risolvere la definizione "Assordante chiasso"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

G Genova

N Napoli

A Ancona

R Roma

A Ancona

