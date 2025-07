Animali come orsi e cani ma non come i piccioni nei cruciverba: la soluzione è Mammiferi

MAMMIFERI

Perché la soluzione è Mammiferi? I mammiferi sono animali caratterizzati dalla presenza di peli sul corpo, e la maggior parte di loro allatta i propri cuccioli con il latte materno. Sono noti per la loro intelligenza, affettività e capacità di adattamento, includendo specie come orsi e cani, ma escludendo i piccioni. In breve, i mammiferi rappresentano un grande gruppo di vertebrati con caratteristiche uniche e affascinanti.

M Milano

A Ancona

M Milano

M Milano

I Imola

F Firenze

E Empoli

R Roma

I Imola

N E P O A R A L F Mostra soluzione



