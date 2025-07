Vuol dire spesso e fa rima con frequente nei cruciverba: la soluzione è Sovente

SOVENTE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 7 lettere Sovente: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sovente? Sovente significa spesso o frequentemente, indicando qualcosa che accade molte volte o con buona regolarità. È un avverbio usato per descrivere eventi o azioni che si ripetono spesso nel tempo. Se pensi a qualcosa che succede frequentemente, puoi usare sovente per esprimere questa idea in modo semplice ed efficace. È una parola utile in molti contesti quotidiani e formali.

S Savona

O Otranto

V Venezia

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

