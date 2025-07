Vige in inverno nei cruciverba: la soluzione è Ora Solare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Vige in inverno' è 'Ora Solare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORA SOLARE

Curiosità e Significato... La soluzione Ora Solare di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ora Solare per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ora Solare? Vige in inverno si riferisce al periodo dell'anno in cui si applica l'ora solare, ovvero l'orario tradizionale che sfrutta la luce naturale durante le giornate più lunghe. Questa regolazione oraria permette di ottimizzare l'uso della luce del sole, risparmiando energia e adattandosi al ciclo naturale delle stagioni. È il motivo per cui, nei mesi più freddi, si spostano le lancette indietro.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Vi cade d inverno la marmottaD inverno sono più lungheImbianca d invernoCade a fiocchi in invernoComincia e finisce in inverno

Se "Vige in inverno" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

O Otranto

R Roma

A Ancona

S Savona

O Otranto

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

M T E I N I Y E Mostra soluzione



