La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una hit degli U2 del 2014 ing' è 'Invisible'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INVISIBLE

Curiosità e Significato... La parola Invisible è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Invisible.

Perché la soluzione è Invisible? Invisible significa invisibile, qualcosa che non si può vedere o percepire facilmente. È il titolo di una hit degli U2 del 2014, usata anche per sensibilizzare sulle persone affette da HIV/AIDS, evidenziando come molte sfide siano invisibili agli occhi. La canzone invita a riconoscere e affrontare le difficoltà nascoste, anche quando sembrano invisibili.

I Imola

N Napoli

V Venezia

I Imola

S Savona

I Imola

B Bologna

L Livorno

E Empoli

