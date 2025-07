Un pesce... senza ostacoli nei cruciverba: la soluzione è Sgombro

Home / Soluzioni Cruciverba / Un pesce... senza ostacoli

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un pesce... senza ostacoli' è 'Sgombro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SGOMBRO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 7 lettere Sgombro: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sgombro? L'SGOMBRO è un pesce azzurro molto apprezzato in cucina, noto anche come maccarello. Il suo nome può essere interpretato come senza ostacoli, indicando forse la sua capacità di muoversi agilmente nelle acque. È ricco di Omega-3 e sapore intenso, rendendolo una scelta salutare e gustosa per molte ricette. Un vero protagonista del mare da scoprire e gustare.

S Savona

G Genova

O Otranto

M Milano

B Bologna

R Roma

O Otranto

I A A L T G O V Mostra soluzione



