Un cereale da corn-flakes nei cruciverba: la soluzione è Mais

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un cereale da corn-flakes' è 'Mais'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MAIS

Curiosità e Significato... La parola Mais è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Mais.

Perché la soluzione è Mais? Il mais, noto anche come granturco, è un cereale molto diffuso nel mondo. Originario delle Americhe, viene utilizzato per produrre alimenti come farina, popcorn e cereali da colazione. Ricco di carboidrati e nutrienti, è alla base di molte diete e ricette tradizionali. Insomma, il mais è un ingrediente versatile che ha conquistato il palato di milioni di persone.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un cereale da corn flakesIl cereale per il pop-cornCereale da pop cornCereale da cornflakesIl corn soffiato

Se "Un cereale da corn-flakes" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

