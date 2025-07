Un album di F De André del 1973 Storia di un nei cruciverba: la soluzione è Impiegato

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un album di F De André del 1973 Storia di un' è 'Impiegato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IMPIEGATO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Impiegato? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Impiegato.

Perché la soluzione è Impiegato? Impiegato indica una persona che svolge un lavoro dipendente, spesso in un'azienda o ufficio. È il termine usato per chi ha un impiego stabile e riceve uno stipendio regolare. La parola richiama l'idea di una figura inserita nel contesto lavorativo, con responsabilità e ruolo definito. In breve, essere impiegato significa far parte di un sistema produttivo o amministrativo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Questa di è la storia vera cantava De AndréUn album di Fabrizio De André del 1984: CreuzaUn successo di Fabrizio De AndrèIl De André cantautore figlio di FabrizioIl XIX secolo in un brano di De Andrè

I Imola

M Milano

P Padova

I Imola

E Empoli

G Genova

A Ancona

T Torino

O Otranto

