La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sostengono dal basso l impalcato di un ponte' è 'Piloni' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PILONI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Piloni? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Piloni.

Perché la soluzione è Piloni? I piloni sono le strutture verticali che sostengono l'impalcato di un ponte, distribuendo il peso e garantendo stabilità. Posizionati sul terreno o in acqua, svolgono un ruolo fondamentale nel mantenere la sicurezza dell'intera struttura. Sono realizzati con materiali resistenti e progettati per affrontare le sollecitazioni del traffico e degli agenti atmosferici, assicurando così un passaggio sicuro e duraturo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il grande paesaggista di Il ponte di NarniLe abitanti della città col Ponte di Porta NapoliI viaggi a basso prezzoI viaggi in aereo a basso prezzoPiano: ha progettato il nuovo Ponte di Genova

P Padova

I Imola

L Livorno

O Otranto

N Napoli

I Imola

C M A I C A O L C E A N R E N A C I S

Mostra soluzione