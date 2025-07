Separarsi, dividersi nei cruciverba: la soluzione è Lasciarsi

LASCIARSI

Perché la soluzione è Lasciarsi? Lascarsi significa terminare una relazione sentimentale, decidendo di andare ognuno per la propria strada. È un modo più delicato e emotivo di dire che due persone si separano, spesso implicando un sentimento di addio, ma anche di rispetto reciproco. In breve, rappresenta il passo finale di un percorso condiviso, segnando un nuovo inizio per entrambi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Dividersi per una scissioneDividersi quanto rubatoSepararsi divorziareDividersiSono in pochi a dividersi il potere

L Livorno

A Ancona

S Savona

C Como

I Imola

A Ancona

R Roma

S Savona

I Imola

