La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Se vuole può andarsene a vivere da solo' è 'Maggiorenne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MAGGIORENNE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Maggiorenne? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 11 lettere nella pagina dedicata: Maggiorenne.

Perché la soluzione è Maggiorenne? Maggiorenne indica una persona che ha raggiunto l'età legale per assumersi responsabilità proprie, come vivere da sola o firmare contratti. In Italia, si diventa maggiorenni a 18 anni, diventando così indipendenti e liberi di prendere decisioni senza il consenso dei genitori. Quando si dice Se vuole può andarsene a vivere da solo, si fa riferimento proprio alla condizione di essere maggiorenne.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si può giurare solo sul proprioPreferisce vivere da soloSi può osservare solo bevendoPuò compierla solo chi ne è all altezzaSolo chi vi è addetto può entrare in cantiere

M Milano

A Ancona

G Genova

G Genova

I Imola

O Otranto

R Roma

E Empoli

N Napoli

N Napoli

E Empoli

