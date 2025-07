Rivestono le pareti nei cruciverba: la soluzione è Parati

Home / Soluzioni Cruciverba / Rivestono le pareti

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Rivestono le pareti' è 'Parati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PARATI

Curiosità e Significato... La soluzione Parati di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Parati per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Parati? Parati indica i rivestimenti da muro, come carta o tessuto, usati per decorare e proteggere le pareti di casa. Sono un modo semplice e creativo per dare personalità a ogni ambiente, trasformando gli spazi con colori e fantasie diverse. Scegliere i parati giusti permette di creare atmosfere accoglienti e stilose, rendendo la casa ancora più confortevole e originale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Le cavità ricavate nelle paretiHa quattro piccole paretiL arnese usato per buttare giù muri e paretiRivestimento di pareti o soffitti con tavole di legnoIl climbing di chi si arrampica su pareti di ghiaccio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Rivestono le pareti" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

A Ancona

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

A O U I E R T D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TIRO A DUE" TIRO A DUE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.