Rigetto dallo stomaco nei cruciverba: la soluzione è Vomito

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Rigetto dallo stomaco' è 'Vomito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VOMITO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Vomito: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Vomito? Rigetto dallo stomaco indica il fenomeno di espulsione forzata del contenuto gastrico attraverso la bocca, comunemente chiamato vomito. È un meccanismo naturale del corpo per eliminare sostanze tossiche o indesiderate, e può essere causato da vari fattori come malessere, infezioni o cattiva digestione. Il vomito, quindi, rappresenta una risposta del nostro organismo per proteggerci.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Convoglia i cibi allo stomacoRigetto rifiutoUna piaga nello stomacoIl peso sullo stomacoUn malanno dello stomaco

V Venezia

O Otranto

M Milano

I Imola

T Torino

O Otranto

