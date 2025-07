Quella clamorosa è una piazzata nei cruciverba: la soluzione è Scenata

SCENATA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Scenata più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Scenata.

Perché la soluzione è Scenata? Una scenata è una reazione esagerata e spesso teatrale, come una sceneggiata di pianti o urla, tipica di chi si lascia coinvolgere troppo dall'emozione. È una specie di esplosione di insofferenza o rabbia, spesso sproporzionata rispetto alla situazione. In breve, rappresenta un’esplosione di emozioni troppo plateale per essere reale, rendendo evidente quanto si sia lasciati trasportare dall’impeto del momento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Una piazzata di gelosiaDisfatta sconfitta clamorosaReazione clamorosaUna clamorosa disputaClamorosa alla fine

S Savona

C Como

E Empoli

N Napoli

A Ancona

T Torino

A Ancona

