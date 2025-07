Può sostituire le cerniere nei cruciverba: la soluzione è Velcro

VELCRO

Curiosità e Significato... La soluzione Velcro di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Velcro per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Velcro? Il Velcro è un sistema di chiusura composto da due strisce, una con fibbie e l’altra con piccole ganci, che si agganciano facilmente grazie alla loro superficie adesiva. È pratico, veloce e versatile, ideale per sostituire le cerniere in molte applicazioni, dai capi d’abbigliamento agli oggetti di uso quotidiano. Una soluzione intelligente per semplificare l’apertura e chiusura di molti oggetti.

Hai davanti la definizione "Può sostituire le cerniere" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

V Venezia

E Empoli

L Livorno

C Como

R Roma

O Otranto

