Prendere sonno nei cruciverba: la soluzione è Assopirsi

Home / Soluzioni Cruciverba / Prendere sonno

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Prendere sonno' è 'Assopirsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASSOPIRSI

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Assopirsi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Assopirsi.

Perché la soluzione è Assopirsi? Assopirsi significa addormentarsi, lasciarsi andare al sonno, spesso in modo graduale e naturale. È un termine usato per descrivere il momento in cui il corpo e la mente si rilassano completamente, abbandonandosi alle braccia del sonno dopo una giornata intensa o serata tranquilla. In sostanza, indica il processo di prendere sonno senza fatica o difficoltà.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Bevande digestive che si possono prendere anche al barImportante neurotrasmettitore con funzioni di controllo sul piacere e sul sonnoUna fase del sonnoIl sonno in cui cade il mediumSigla di una fase del sonno

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Prendere sonno" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

S Savona

S Savona

O Otranto

P Padova

I Imola

R Roma

S Savona

I Imola

S A O T L O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TOLOSA" TOLOSA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.