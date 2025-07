Permesso di svolgere una certa attività nei cruciverba: la soluzione è Licenza

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Permesso di svolgere una certa attività' è 'Licenza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LICENZA

Curiosità e Significato... La soluzione Licenza di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Licenza per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Licenza? La parola licenza indica il permesso ufficiale rilasciato dalle autorità per svolgere una specifica attività, come aprire un’attività commerciale, esercitare una professione o condurre determinate operazioni. È un documento che garantisce il rispetto delle norme e la legalità. In sostanza, rappresenta l'autorizzazione necessaria per agire in modo conforme alle leggi vigenti, assicurando sicurezza e regolarità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il proprio metodo nello svolgere un attivitàCosì è dichiarato chi può svolgere attivita fisicaSvolgere un attivitàIncarico da svolgereMassa di lavoro da svolgere

