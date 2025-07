Parti scorrevoli di congegni meccanici nei cruciverba: la soluzione è Cursori

CURSORI

Curiosità e Significato... La parola Cursori è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cursori.

Perché la soluzione è Cursori? I cursori sono componenti meccanici che permettono di scorrere lungo un binario o una guida, facilitando il movimento lineare di parti o strumenti. Sono comunemente usati in dispositivi come tastiere, apparecchiature di precisione e macchinari industriali, offrendo semplicità e efficienza nei movimenti. La loro funzione essenziale li rende protagonisti di molte applicazioni quotidiane e tecnologiche, contribuendo al funzionamento fluido di numerosi sistemi.

C Como

U Udine

R Roma

S Savona

O Otranto

R Roma

I Imola

