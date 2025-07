Non male, ma nemmeno alla grande nei cruciverba: la soluzione è Benino

BENINO

Curiosità e Significato... La parola Benino è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Benino.

Perché la soluzione è Benino? Benino indica qualcosa di discreto, né eccellente né insufficiente. È un modo informale per dire che qualcosa va abbastanza bene, senza entusiasmare o deludere. Spesso usato per descrivere un risultato, una situazione o le proprie sensazioni, esprime un livello intermedio di soddisfazione. In breve, benino è il modo più soft per dire che qualcosa si trova a metà strada tra bene e male.

B Bologna

E Empoli

N Napoli

I Imola

N Napoli

O Otranto

