Non è un grosso volto ma un animale con pelliccia nei cruciverba: la soluzione è Visone

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Non è un grosso volto ma un animale con pelliccia' è 'Visone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VISONE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Visone? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Visone.

Perché la soluzione è Visone? Il visone è un piccolo mammifero dalla pelliccia morbida e lucente, noto per la sua eleganza e usato spesso nell'industria della moda. Non si tratta di un grosso volto, ma di un animale con un manto raffinato, apprezzato per la qualità delle sue pellicce. Ricco di storia e tradizione, il visone rappresenta un simbolo di lusso e raffinatezza nel mondo dell'abbigliamento.

V Venezia

I Imola

S Savona

O Otranto

N Napoli

E Empoli

