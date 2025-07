Mossa che trae in inganno nei cruciverba: la soluzione è Finta

Home / Soluzioni Cruciverba / Mossa che trae in inganno

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Mossa che trae in inganno' è 'Finta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FINTA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Finta più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Finta.

Perché la soluzione è Finta? FINTA indica qualcosa che sembra reale o autentico, ma in realtà è ingannevole o fasullo. È una mossa che trae in inganno, creando l'illusione di sincerità o verità per confondere o trarre vantaggio. In parole semplici, è un modo per fingere, per dare una falsa impressione, spesso con uno scopo nascosto. Quindi, la finta è un'abile strategia di inganno.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Una mossa da schermidoreUna mossa dello schermidoreIl pronostico che si traeOrtaggi da cui si trae zuccheroTrascinati al male con l inganno

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Mossa che trae in inganno", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

I Imola

N Napoli

T Torino

A Ancona

N O I D R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RODIN" RODIN

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.