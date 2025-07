Moneta scherzosa nei cruciverba: la soluzione è Palanca

Home / Soluzioni Cruciverba / Moneta scherzosa

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Moneta scherzosa' è 'Palanca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PALANCA

Curiosità e Significato... La soluzione Palanca di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Palanca per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Palanca? Palanca è un termine argentino che indica una moneta scherzosa, spesso usata come valuta di fantasia o simbolo di scambio immaginario. È anche il nome di un gioco di parole o di un modo per indicare un piccolo inganno. In sostanza, rappresenta qualcosa di finto o di poco valore, usato con tono giocoso o ironico. Un esempio di come il linguaggio possa essere divertente e creativo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si chiede lanciando una monetaFerdinando l abate che Della moneta scrisseAllegra e scherzosaLa moneta che era divisa in leptàAntica moneta d argento

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Moneta scherzosa" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

A Ancona

L Livorno

A Ancona

N Napoli

C Como

A Ancona

A G D V I E R N E R I E R U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GUERRA DEI NERVI" GUERRA DEI NERVI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.