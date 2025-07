Mischiare con acqua nei cruciverba: la soluzione è Diluire

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Mischiare con acqua' è 'Diluire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DILUIRE

Perché la soluzione è Diluire? Diluiré significa mescolare un liquido, come un concentrato o una sostanza, con acqua per renderlo meno concentrato o più facile da usare. È un termine comune in cucina, cosmetica o chimica, dove si rendono più gestibili prodotti o preparazioni. In sostanza, si tratta di ridurre l'intensità o la concentrazione di qualcosa semplicemente aggiungendo acqua.

D Domodossola

I Imola

L Livorno

U Udine

I Imola

R Roma

E Empoli

T N E T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TANTE" TANTE

