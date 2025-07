Maghe cattive delle fiabe nei cruciverba: la soluzione è Streghe

Home / Soluzioni Cruciverba / Maghe cattive delle fiabe

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Maghe cattive delle fiabe' è 'Streghe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STREGHE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 7 lettere Streghe: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Streghe? Le streghe sono figure mitiche spesso presenti nelle fiabe e nelle leggende, riconosciute per i loro poteri magici e il ruolo di antagoniste. Spesso vengono dipinte come donne con capacità soprannaturali che compiono magie oscure o malefici. In molte storie, rappresentano il male o le difficoltà da superare, contribuendo a rendere avvincenti le narrazioni. Sono figure affascinanti e simboliche del mondo fantastico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il colore del principe delle fiabeUn lupo delle fiabeSputano fuoco nelle fiabeI mangiabambini nelle fiabeOmini delle fiabe

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "Maghe cattive delle fiabe" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

T Torino

R Roma

E Empoli

G Genova

H Hotel

E Empoli

L A C I O N S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NICOLAS" NICOLAS

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.