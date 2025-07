Lo è un centometrista così come un pesista nei cruciverba: la soluzione è Atleta

ATLETA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Atleta? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Atleta.

Perché la soluzione è Atleta? Un atleta è una persona che si dedica a discipline sportive, dimostrando abilità, resistenza e passione. Che sia un velocista o un sollevatore di pesi, entrambi sono atleti, simbolo di impegno e determinazione nel raggiungimento dei propri obiettivi. In poche parole, l’atleta è chi mette in gioco corpo e mente per superare i propri limiti e vivere lo sport con entusiasmo.

A Ancona

T Torino

L Livorno

E Empoli

T Torino

A Ancona

T B N I I C U S S A T E S S R B U Mostra soluzione



