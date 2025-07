Lo è ciò che non si paga nei cruciverba: la soluzione è Gratis

GRATIS

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Gratis, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Gratis? Gratis significa che qualcosa si ottiene senza dover pagare nulla, è completamente gratuito. È un termine usato per indicare servizi o prodotti offerti senza costi, spesso come promozione o dono. Quando si dice che qualcosa è gratis, si sottolinea che non ci sono spese da sostenere, rendendo tutto più accessibile e conveniente per chi lo riceve.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo si paga facendo ammendaLo si paga al caselloLo è di solito ciò che non si trovaLo è ciò di cui si può fare a menoLo è tutto ciò di cui non si può fare a meno

G Genova

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

S Savona

