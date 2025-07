Lo ama Aida nei cruciverba: la soluzione è Radames

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo ama Aida' è 'Radames'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RADAMES

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 7 lettere Radames: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Radames? Radames è il protagonista maschile dell’opera lirica Aida di Giuseppe Verdi. È un valoroso generale egiziano, innamorato della schiava etiope Aida, e rappresenta il coraggio, l’amore e il conflitto tra dovere e passione. La sua figura simbolizza l’eroismo e i sentimenti contrastanti che rendono questa storia senza tempo. Un personaggio che incarna le emozioni più profonde dell’opera.

R Roma

A Ancona

D Domodossola

A Ancona

M Milano

E Empoli

S Savona

N E A T M E A R M A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AMARAMENTE" AMARAMENTE

