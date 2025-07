La sua seconda identità è Clark Kent nei cruciverba: la soluzione è Superman

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La sua seconda identità è Clark Kent' è 'Superman'.

SUPERMAN

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Superman? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Superman.

Perché la soluzione è Superman? Superman è il celebre supereroe dei fumetti, noto per la sua doppia vita: da un lato l'eroe invincibile e dall'altro Clark Kent, il suo alter ego giornalista. Questa identità segreta gli permette di vivere tra gli umani senza essere riconosciuto come il potente salvatore. La sua doppia natura rappresenta il contrasto tra potere e umiltà, making him an iconic character nel mondo del comics e della cultura pop.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:L eroe dei fumetti il cui vero nome è Clark KentCi si trasforma Clark KentKal- più noto come Clark KentClark Kent : Superman = Peter Parker : xL uomo d acciaio DC Comics alterego di Clark Kent

La definizione "La sua seconda identità è Clark Kent" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

U Udine

P Padova

E Empoli

R Roma

M Milano

A Ancona

N Napoli

