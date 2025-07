La Seredova ex moglie di Buffon nei cruciverba: la soluzione è Alena

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La Seredova ex moglie di Buffon' è 'Alena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALENA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Alena? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Alena.

Perché la soluzione è Alena? Alena Seredova è una modella e showgirl ceca, nota anche per essere stata la moglie del famoso portiere Gianluigi Buffon. La sua notorietà deriva sia dal mondo dello spettacolo che dal suo legame con il calcio, rendendola una figura pubblica molto conosciuta in Italia. La sua storia personale ha attirato l’attenzione di molti appassionati, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama mediatico.

Hai davanti la definizione "La Seredova ex moglie di Buffon" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

L Livorno

E Empoli

N Napoli

A Ancona

