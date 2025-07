La Rogers di Hollywood nei cruciverba: la soluzione è Ginger

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La Rogers di Hollywood' è 'Ginger'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GINGER

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Ginger? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Ginger.

Perché la soluzione è Ginger? Ginger è il termine inglese per indicare lo zenzero, una radice nota per il suo sapore pungente e le sue proprietà benefiche. Oltre a essere un ingrediente comune in cucina, la ginger è apprezzata anche per i suoi effetti positivi sulla salute, come la capacità di alleviare nausea e infiammazioni. In breve, la ginger è un dono della natura dalle molteplici usi e benefici.

Hai trovato la definizione "La Rogers di Hollywood" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

