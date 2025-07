L inesattezza di una tesi nei cruciverba: la soluzione è Erroneità

Home / Soluzioni Cruciverba / L inesattezza di una tesi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L inesattezza di una tesi' è 'Erroneità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ERRONEITÀ

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Erroneità più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Erroneità.

Perché la soluzione è Erroneità? Erroneità indica la condizione di qualcosa che è sbagliato o inesatto. Si riferisce a un'affermazione, idea o conclusione che presenta errori o falsità, distinguendosi da ciò che è corretto o vero. Comprendere questa parola aiuta a riconoscere i limiti o le imprecisioni in un ragionamento o in una teoria, elemento fondamentale per affinare il pensiero critico e la ricerca della verità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Tesi come gli archi dell araldica che hanno una freccia già inseritaSono tesi fra due litigantiSono tesi tra due litigantiAiuta il laureando a scrivere e a discutere la tesiTesi senza pari

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "L inesattezza di una tesi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

E Empoli

R Roma

R Roma

O Otranto

N Napoli

E Empoli

I Imola

T Torino

À -

T A M I E R P S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RISTAMPE" RISTAMPE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.