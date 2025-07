L incostante che cambia spesso idea nei cruciverba: la soluzione è Volubile

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'L incostante che cambia spesso idea' è 'Volubile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VOLUBILE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Volubile più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Volubile.

Perché la soluzione è Volubile? Volubile descrive una persona che cambia facilmente opinione o umore, senza una direzione fissa. È come una foglia al vento, che si muove e si capovolge con il minimo sforzo. Questa caratteristica può essere vista come una mancanza di fermezza o, al contrario, come un segno di sensibilità e adattabilità. In ogni caso, indica una natura imprevedibile e mutevole.

Se "L incostante che cambia spesso idea" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

