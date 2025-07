Insieme d individui nei cruciverba: la soluzione è Gente

Home / Soluzioni Cruciverba / Insieme d individui

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Insieme d individui' è 'Gente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GENTE

Curiosità e Significato... La soluzione Gente di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Gente per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Gente? La parola gente indica un insieme di individui, ovvero un gruppo di persone considerato nel suo complesso. È un termine molto usato per riferirsi a un pubblico, alla comunità o semplicemente a un insieme di persone riunite in un determinato contesto. In sostanza, rappresenta l'aggregato di esseri umani presenti in una determinata situazione o luogo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:L insieme di persone che realizzano un filmUn insieme metallicoUn insieme di mensoleInsieme di più fili attortiInsieme dí iniziative stabilite dal datore di lavoro per migliorare la vita del dipendente

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Insieme d individui"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

G Genova

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

I R E M E C A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MACERIE" MACERIE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.