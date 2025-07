In certi dialetti sono pronunciate più aperte nei cruciverba: la soluzione è Vocali

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'In certi dialetti sono pronunciate più aperte' è 'Vocali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VOCALI

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Vocali, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Vocali? Le vocali sono i suoni che si producono aprendo completamente la bocca, consentendo all'aria di passare liberamente. In alcuni dialetti, queste vocali vengono pronunciate in modo più aperto, cioè con una maggiore apertura della bocca, creando suoni più morbidi e distinti. Questa caratteristica arricchisce le varianti linguistiche, rendendo ogni dialetto unico nel suo modo di parlare.

La definizione "In certi dialetti sono pronunciate più aperte" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

V Venezia

O Otranto

C Como

A Ancona

L Livorno

I Imola

