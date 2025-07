Il quadrupede di Striscia nei cruciverba: la soluzione è Tapiro

TAPIRO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Tapiro: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Tapiro? Il termine tapiro si riferisce a un premio scherzoso e simbolico assegnato nel famoso programma televisivo Striscia la Notizia. È un quadrupede finto, realizzato in plastica o cartapesta, che viene consegnato ai personaggi più buffi o sorprendenti della settimana. Questo oggetto rappresenta uno dei simboli più riconoscibili dello show, diventando un modo divertente per criticare o premiare con ironia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un gigante che strisciaStriscia incavataStriscia pubblicitaria sui siti InternetÈ d oro quello assegnato da Striscia la notiziaUna striscia della strada

T Torino

A Ancona

P Padova

I Imola

R Roma

O Otranto

