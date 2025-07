Gonzi... come allocchi nei cruciverba: la soluzione è Ingenui

INGENUI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 7 lettere Ingenui: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ingenui? Ingenui indica persone semplici, innocenti e prive di malizia, spesso creduloni o facilmente ingannabili. Deriva dal latino ingenuus, che significa nato libero e poi evoluto nel senso di purezza e mancanza di malizia. È perfetto per descrivere chi si lascia conquistare dalla fiducia spontanea, senza sospettare il lato oscuro delle cose. In breve, gli ingenui sono coloro che vedono il mondo con occhi puri e senza malizia.

I Imola

N Napoli

G Genova

E Empoli

N Napoli

U Udine

I Imola

