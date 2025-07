Gli elisir delle streghe nei cruciverba: la soluzione è Filtri

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Gli elisir delle streghe' è 'Filtri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FILTRI

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Filtri? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Filtri.

Perché la soluzione è Filtri? Filtri sono strumenti o sostanze utilizzate per selezionare, purificare o modificare qualcosa, eliminando impurità o elementi indesiderati. Spesso associati a liquidi o aria, i filtri trovano applicazione in ambiti vari, dalla tecnologia alle medicine, fino alle magie delle streghe. Un modo semplice per dire che qualcosa viene filtrato o reso più puro, proprio come gli elisir magici delle leggende.

Se "Gli elisir delle streghe" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

F Firenze

I Imola

L Livorno

T Torino

R Roma

I Imola

S L D L A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DALLAS" DALLAS

