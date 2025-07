Frottola, fandonia nei cruciverba: la soluzione è Panzana

PANZANA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Panzana, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Panzana? Panzana indica una bugia o una sciocchezza, spesso detta per scherzo o per ingannare qualcuno. Deriva dall'espressione popolare per descrivere storie poco credibili o invenzioni senza fondamento. È un termine che richiama il racconto fantasioso o esagerato, usato comunemente per sdrammatizzare o sminuire una spiegazione poco seria. Insomma, una vera e propria fandonia divertente e innocua.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Spregevole fandoniaFrottola capriccioFrottolaFrottola panzana

P Padova

A Ancona

N Napoli

Z Zara

A Ancona

N Napoli

A Ancona

