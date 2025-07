Esprimere improvvisamente forti emozioni nei cruciverba: la soluzione è Sbottare

SBOTTARE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 8 lettere Sbottare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sbottare? Sbottare significa esplodere improvvisamente in un'esplosione di emozioni, spesso di rabbia o frustrazione. È come lasciar uscire tutto ciò che si ha dentro in modo istintivo e impetuoso. Un modo per sfogarsi quando le emozioni diventano troppo intense da contenere. In sostanza, rappresenta un’esplosione emotiva che si manifesta senza preavviso, liberando sensazioni accumulate nel tempo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Genere cinematografico per chi ama le emozioni fortiLe forti emozioni possono provocarne di psichiciForti e animosiProvoca forti crampiForti colpi di vento

S Savona

B Bologna

O Otranto

T Torino

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

