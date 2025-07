Di fronte al tiratore nei cruciverba: la soluzione è Bersaglio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Di fronte al tiratore' è 'Bersaglio'.

BERSAGLIO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Bersaglio, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Bersaglio? BERSAGLIO indica il punto di mira o l’obiettivo di un’azione, come un tiro o una strategia. Può riferirsi sia a un obiettivo fisico, come un bersaglio da colpire, sia a uno simbolico, come un obiettivo personale o professionale. È il centro su cui si concentra l’attenzione o l’energia per raggiungere uno scopo. In sintesi, rappresenta ciò che si vuole colpire o conquistare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:È di fronte al GiapponeVa dalla fronte al mentoDi fronte al nordSi fronteggiano al fronteE di fronte al Circeo

Hai davanti la definizione "Di fronte al tiratore" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

E Empoli

R Roma

S Savona

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

O B I T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ABITO" ABITO

