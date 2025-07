Danneggiato, detto con un sinonimo nei cruciverba: la soluzione è Lesionato

LESIONATO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Lesionato più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Lesionato.

Perché la soluzione è Lesionato? Lesionato indica qualcosa o qualcuno che è stato danneggiato, ferito o compromesso, spesso a causa di un incidente o di un trauma. Può riferirsi sia a parti del corpo sia a oggetti o situazioni che hanno subito un danno. È un termine comune in ambito medico, ma usato anche in senso figurato per descrivere uno stato di svantaggio o difficoltà. In ogni caso, evidenzia una condizione di alterazione o danno.

L Livorno

E Empoli

S Savona

I Imola

O Otranto

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

A N P M A M T E G A R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PENTAGRAMMA" PENTAGRAMMA

