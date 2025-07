Cortei con molte persone nei cruciverba: la soluzione è Manifestazioni

MANIFESTAZIONI

Perché la soluzione è Manifestazioni? Manifestazioni sono eventi pubblici o raduni in cui le persone esprimono opinioni, richieste o sentimenti, spesso per sensibilizzare l'opinione pubblica o attirare attenzione su cause importanti. Possono essere corte, come sit-in, o più lunghe e organizzate. La parola indica quindi momenti di aggregazione collettiva con uno scopo condiviso, spesso legato a cambiamenti sociali o politici.

M Milano

A Ancona

N Napoli

I Imola

F Firenze

E Empoli

S Savona

T Torino

A Ancona

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

I Imola

