La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Controllare costantemente' è 'Monitorare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MONITORARE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 10 lettere Monitorare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Monitorare? Monitorare significa tenere sotto controllo e osservare attentamente un processo, una situazione o un dato nel tempo. È un’azione costante che permette di individuare eventuali cambiamenti o problemi in modo tempestivo. Utilizzato spesso in ambito lavorativo, sanitario o tecnologico, monitorare è fondamentale per garantire il buon funzionamento e intervenire prontamente quando necessario. In breve, è come avere sempre sotto occhio ciò che conta.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Controllare di personaControllato costantementeMutante dei fumetti che può controllare i metalliControllare le proprie intemperanzeIl prato di pianura tenuto costantemente irrigato

M Milano

O Otranto

N Napoli

I Imola

T Torino

O Otranto

R Roma

A Ancona

R Roma

E Empoli

