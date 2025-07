Astucci, foderi nei cruciverba: la soluzione è Costodie

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Astucci, foderi' è 'Costodie'.

COSTODIE

La soluzione Costodie di 8 lettere

Perché la soluzione è Costodie? COSTODIE è il plurale di custodia, che indica l'oggetto o il luogo in cui si protegge e si tiene al sicuro qualcosa, come documenti, oggetti preziosi o strumenti. Può riferirsi a una scatola, una cartella o anche a un'azione di tutela e protezione. In sintesi, rappresenta tutto ciò che serve a preservare e custodire ciò che è importante.

Hai trovato la definizione "Astucci, foderi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

S Savona

T Torino

O Otranto

D Domodossola

I Imola

E Empoli

